Dortmund im Achtelfinale der Champions League

Der 3:1-Sieg gegen den AC Milan hievt Dortmund am fünften Spieltag der Champions League bereits in das Achtelfinale. Mbappé rettet PSG per Elfmeter einen Punkt gegen Newcastle. Leipzig verspielte eine 2:0-Führung gegen Manchester City.

Dortmund, FC Barcelona, Atletico Madrid und Lazio Rom haben am Dienstag in der Fußball-Champions-League den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Dortmund hat die schwerste Gruppe der Champions League gemeistert, selbst in der heißen Atmosphäre von San Siro behielt das Team von Trainer Edin Terzic kühlen Kopf und festigte mit dem 3:1 (1:0) über die AC Milan die Tabellenführung. Das 2:1 bereitete ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer vor. Damit bleibt dem zuvor nur als Außenseiter gehandelten BVB ein Endspiel am letzten Vorrundenspieltag am 13. Dezember gegen Paris Saint-Germain (nur 1:1 gegen Newcastle) erspart.

Vor 75.600 Zuschauern sorgten Marco Reus (10./Foulelfmeter), Jamie Bynoe-Gittens (59.) und Karim Adeyemi (69.) für den zweiten Auswärtscoup des Bundesliga-Vierten nach dem 1:0 in Newcastle.

RB Leipzig (mit Seiwald, Schlager und Baumgartner) hat sich nach der 0:7-Demütigung vor gut acht Monaten bei Manchester City lange teuer verkauft, aber die nächste bittere Pleite gegen den Titelverteidiger kassiert. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose verlor nach einer 2:0-Führung noch mit 2:3 im Etihad Stadium. Nach einem Doppelpack durch den 23 Jahren alten Lois Openda in der 13. und 33. Minute gelang Manchesters Stürmer Erling Haaland (54.) der Anschlusstreffer (51. Tor im 49. CL-Spiel), ehe Phil Foden (70.) den Ausgleich markierte. Das Siegtor erzielte Julian Alvarez in der 87. Minute. Im Kampf um den Gruppensieg ist damit die Entscheidung zwischen den vorher bereits qualifizierten Teams gefallen: Mit 13 Punkten ist City nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Gernot Trauner im Einsatz GEPA pictures / Pro Shots/ Mischa Keemink

Und wo war Gernot Trainer?

Nichts zu holen gab es in Gruppe E für Feyenoord Rotterdam mit Kapitän Gernot Trauner (bis 64.) daheim gegen Atletico Madrid. Die Spanier siegten verdient mit 3:1 und dürfen damit den vorzeitigen Aufstieg genauso bejubeln wie Lazio. Die Italiener hatten zuvor durch einen Doppelpack von Ciro Immobile (82., 85.) gegen Celtic Glasgow gewonnen. Die Schotten sind damit ausgeschieden, während Feyenoord fix Dritter ist.

Fürs Achtelfinale kann auch Barcelona planen. Die Katalanen drehten in Pool H einen 0:1-Rückstand gegen Porto durch Treffer von Joao Cancelo (32.) und Joao Felix (57.) noch in einen 2:1-Erfolg. Schachtar Donezk besiegte im „Heimspiel“ in Hamburg Royal Antwerpen mit 1:0 und hat nun Mitte Dezember ein Endspiel beim punktegleichen FC Porto. Das punktelose Antwerpen ist fix Letzter.

Titelverteidiger Manchester City holte in Gruppe G gegen Leipzig sogar einen 0:2-Rückstand auf. Die Sachsen, bei denen Nicolas Seiwald und Xaver Schlager in der Startelf standen und Christoph Baumgartner nach einer Stunde eingewechselt wurde, konterten den englischen Meister vor der Pause geschickt aus. Lois Openda trug sich dabei zweimal in die Torschützenliste ein (13., 33.). In der zweiten Hälfte schlug die Guardiola-Truppe in Person von Erling Haaland (54.), Phil Foden (70.) und Julian Alvarez (87.) zurück, die damit auch den Gruppensieg sicherte. Beide Teams standen schon zuvor als Aufsteiger fest.

Aleksandar Dragovic als Kapitän von Roter Stern Belgrad konnte unterdessen eine 0:2-Niederlage in Bern und damit den Abschied aus dem Europacup nicht verhindern.

(dpa/fin)