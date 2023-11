Gloggnitz: Neue Eigentümer für Mozarts letztes Schloss gesucht

Im Schloss Stuppach komponierte Wolfgang Amadeus Mozart sein „Requiem“. Am 14. Dezember kommt es bei Sotheby‘s Concierge Auctions in New York unter den Hammer.

Es ist bekannt als „Mozarts letztes Schloss“. Im prunkvollen Gebäude in Stuppach bei Gloggnitz in Niederösterreich hat Wolfgang Amadeus Mozart sein letztes Meisterwerk, sein „Requiem“ komponiert. Und nun haben seine derzeitigen Eigentümer, Rita und Reinhard Zellinger, sich zum Verkauf von Schloss Stuppach entschieden. Am 14. Dezember wird das Anwesen bei Sotheby‘s Concierge Auctions in New York bei einer Live-Auktion versteigert. Der Rufpreis liegt bei zwölf Millionen Euro.

Die mit erlesenen Antiquitäten ausgestatteten Räume liegen in einem Park mit kunstvollen Gärten und historischem Baumbestand. Das 1130 erstmals erwähnte und im 15. und 17. Jahrhundert teilweise umgestaltete Schloss hat neben Mozart viele illustre Gäste beherbergt. Der vierstöckige Hauptwohnsitz umfasst 50 Zimmer, davon vier Schlafzimmer, drei Bäder, fünf halbe Bäder (WC), ein Kino, eine Bibliothek und viel Platz für Veranstaltungen. Das Anwesen verfügt auch über historisch bedeutsame Strukturen wie die Requiem-Kapelle, die Jardinière und ein Verlies.

>> Link zur Auktion: www.conciergeauctions.com

Infos zum Schloss Wolfgang Amadeus Mozart erhielt 1791 von Graf Franz von Walsegg den Auftrag, ein Requiem für seine verstorbene Frau zu komponieren. Das Ergebnis war das inzwischen weltberühmte Mozart-Requiem, weshalb die Originalpartitur bis kurz nach dem Tod des Grafen im Jahr 1827 in seinem Schloss aufbewahrt wurde. Mehr Infos unter: mozart-schloss.com/

(red.)