EM-Auslosung: Glücksfee braucht es wirklich keine

Warum die Gruppengegner für diese ÖFB-Auswahl nicht richtungsweisend sein dürfen.

Gruppengegner sind wahrlich nicht das, was von einer Fußball-EM hängenbleibt. In Erinnerung vielmehr von Österreichs jüngstem Endrunden-Auftritt 2021: das packende Achtelfinalduell gegen den späteren Europameister Italien (1:2 nach Verlängerung). Inzwischen ist das ÖFB-Team dank Ralf Rangnick ohnehin ein ganz anderes; spielerisch, taktisch und mental klar verbessert. Und deshalb ist die Auslosung der Gruppen für die EM 2024 in Deutschland, heute Abend (18 Uhr, Servus TV) zelebriert in Hamburgs Elbphilharmonie (die Glücksfeen in Gestalt einstiger Fußballgrößen sind eine Überraschung), in Wahrheit zweitrangig.