Doskozil nach OP wieder zuhause

Der Eingriff am Kehlkopf sei planmäßig verlaufen, so der burgenländische Landeshauptmann. Einige Tage werde er jetzt noch seine Stimme schonen.

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist nach der neuerlichen Operation am Kehlkopf in einem Krankenhaus in Leipzig wieder zuhause im Südburgenland. Der Eingriff sei planmäßig verlaufen: „Mir geht es gut“, postete er am Samstag auf Facebook. Über aktuelle Themen halte er sich bereits am Laufenden, einige Tage werde er nun noch von zuhause aus arbeiten und die Stimme schonen, hieß es weiters.

Doskozil musste sich kürzlich seiner sechsten Kehlkopf-Operation unterziehen. Er dürfte für insgesamt rund drei Wochen ausfallen und wird in dieser Zeit von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Landesrat Leonhard Schneemann (beide SPÖ) vertreten.

Auf Facebook zeigte sich der SPÖ-Landesparteichef nun froh, den ersten Adventsonntag wieder im Burgenland feiern zu können. „Traditionen sind mir sehr wichtig, natürlich darf der Adventkranz auch in unserer Wohnung nicht fehlen“, für diesen trage seine Frau Julia Sorge, hieß es in dem Posting. (APA)