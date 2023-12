Klima-Clinch im Koalitionsfinale

In den letzten Monaten von Türkis-Grün stünden noch mehrere Umwelt-Großprojekte an – doch zuletzt krachte es deshalb in der Koalition.

An sich erweckt der „Integrierte nationale Energie- und Klimaplan für Österreich“ nicht den Eindruck großer politischer Sprengkraft. Seit Monaten findet sich ein Entwurf dafür auf der Homepage des Umweltministeriums, er ist rund 250 Seiten lang und listet grosso modo paktierte Maßnahmen und Positionen auf, die zur Erreichung der Klimaziele führen sollen. Mehrfach ist im Papier, das der EU-Kommission übermittelt werden muss, etwa die Rede vom Klimaticket, vom Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz und so fort, nicht angeführt werden indes umstrittene Grünen-Forderungen à la Tempo 100 auf der Autobahn. Trotzdem hat der Plan am Wochenende einen veritablen Koalitionskrach ausgelöst.