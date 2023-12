Briten wollen Migration senken: „Genug ist genug“

Der britische Innenminister James Cleverly landete am Dienstag in Ruanda, um ein Asylabkommen zu unterzeichnen.

Innenminister James Cleverly unterzeichnet ein Asyl-Abkommen mit Ruanda, an dem sich schon zwei seiner Vorgänger versucht haben. Auch die britischen Visumsregeln werden drastisch verschärft. Gewerkschaften und Personalvermittler fürchten Engpässe bei Pflegekräften und Facharbeitern.

Die britische Regierung hat ihren nächsten Versuch gestartet, die Migration zu verringern. Mit den Worten „genug ist genug“ kündigte Innenminister James Cleverly am Montag im Unterhaus eine drastische Verschärfung der Visumsregeln an. „Die Einwanderung in diesem Land ist viel zu hoch und muss gesenkt werden“, sagte er.