Diversität: Wie schaffen Unternehmen lebendige Teams?

Sabine Herlitschka studierte Lebensmittel- und Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur, Wien. Dissertation sowie Postdoc erfolgten in der industriellen Forschung eines internationalen Biotechnologie-Unternehmens. Ihr Studium schloss sie als diplomierte Wirtschaftstechnikerin und Master of Business Administration in „General Management“ ab. Seit 2014 ist Sabine Herlitschka Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG, 2018 wurde die aktuelle Vizepräsidentin der Industriellenvereinigung (IV) als Österreicherin des Jahres der Tageszeitung „Die Presse“ in der Kategorie „Unternehmen mit Verantwortung“ ausgezeichnet.

Axel Kühner, geboren in Karlsruhe, Deutschland, startete 1994 seine berufliche Karriere nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre bei Daimler in Rostock. 2009 vollzog er den Wechsel zur Greiner AG, dem Spezialisten für Kunststoff- und Schaumstofflösungen, und bekleidet in dem internationalen Konzern mit Sitz in Kremsmünster seit 2010 die Position des Vorstandsvorsitzenden. Axel Kühner ist zudem Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik in der Industriellenvereinigung.