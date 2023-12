Hütteldorfs frommer Weihnachtswunsch

Hintergrund. Rapid träumt im letzten Heimspiel 2023 von einem Coup, bloß der letzte Sieg gegen Salzburg ist lange her. Trainer Robert Klauß wahrt seine Linie, die Tagesform entscheide.

Wien. Seit 57 Monaten hat Rapid nicht mehr gegen Salzburg gewonnen. Was schnell ausgerechnet ist mit dem Blick in die Statistik, lässt trotzdem nachdenken. Was den Hütteldorfern zuletzt im Februar 2019 gelungen ist, wäre heute zum Ausklang der Herbstsaison so bitter nötig, um die Weihnachtspause über in den Top 6 der Liga zu verbringen. 20 direkte Duelle ist dieser Erfolg her, die Wahrscheinlichkeit ist folglich gering, dass ab morgen eine neue Zeitrechnung anstehen könnte. Immerhin, das Schlagerspiel steigt, familienfreundlich, bereits ab 14.30 Uhr (live Sky).

Es ist 17. Runde, bleiben 2024 bis 9. März noch fünf Spiele, die darüber entscheiden, ob sich Grün-Weiß in der Meistergruppe versuchen darf oder das Auslangen im „Unteren Playoff“ finden muss.

Den RB-Code „dekodiert“