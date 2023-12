Das 1:5-Debakel des FC Bayern

Der deutsche Titelverteidiger leistete sich beim 1:5 bei Eintracht Frankfurt einen desolaten Auftritt und droht weiter an Boden im Duell mit Leverkusen zu verlieren. Es herrscht Ratlosigkeit an der Säbener Straße.

Der FC Bayern München hat in der deutschen Bundesliga eine deftige Klatsche kassiert und muss im Kampf um die deutsche Meisterschaft einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Der Meister leistete sich beim 1:5 (1:3) bei Eintracht Frankfurt einen desolaten Auftritt und ging in der Liga erstmals seit Mai als Verlierer vom Feld. Omar Marmoush (12. Minute), Eric Junior Dina Ebimbe (31./50.), Hugo Larsson (36.) und Ansgar Knauff (60.) trafen gegen den Rekordmeister, der sich vor 58.000 Zuschauern Fehler um Fehler leistete.

Das Spiel am 14. Bundesliga-Spieltag erinnerte an das 5:1 der Eintracht im November 2019, das den damaligen Bayern-Trainer Niko Kovac den Job kostete. Die Münchner um den diesmal harmlosen Topstürmer Harry Kane liegen mit der nun gleichen Anzahl an Spielen drei Punkte hinter Tabellenführer Bayer Leverkusen, der am Sonntag (15.30 Uhr/dazn) beim VfB Stuttgart antritt. Das Tor von Joshua Kimmich (43.) war an einem völlig verkorksten Nachmittag viel zu wenig für die Münchner. Einen Drei-Tore-Rückstand nach 35 Minuten hatte es in der Liga seit Mai 2004 nicht mehr gegeben. Auf der Tribüne verfolgte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß das einseitige Spektakel mit düsterer Miene.

Michael Gregoritsch war beim 1:0 seines SC Freiburg in Wolfsburg erneut Matchwinner für sein Team. Der Steirer traf eine Woche nach seinem Goldtor gegen Mainz nun in der 74. Minute entscheidend. Union Berlin gewann bei der Liga-Premiere von Neo-Coach Nenad Bjelica gegen Mönchengladbach mit 3:1. Werder Bremen schlug Augsburg mit 2:0, Heidenheim gewann das Duell zweier Aufsteiger gegen Darmstadt mit 3:2.

(dpa/apa)