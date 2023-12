Das war das "Presse"-Weihnachtsrätsel 2023

Hier finden Sie die Lösungen des „Presse“-Weihnachtsrätsels 2023 - und können sich weiterhin im Online-Level versuchen.

Es hat schon Tradition, das „Presse"-Weihnachtsrätsel, das sich heuer ganz ums winterliche Chaos drehte. Dabei waren einige knifflige Aufgaben zu lösen – in der „Presse“-Printausgabe vom 23. Dezember, wo logisches Denken, visuelles Vorstellungsvermögen, sprachliches Geschick und ein kreativer Umgang mit der Zeitung gefragt waren. Und hier auf DiePresse.com, wo das Rätseln weiterging.

Hier finden Sie nun die Lösungen zu allen Rätseln. Sie waren noch gar nicht fertig? Die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen und feine Preise zu gewinnen, ist bereits vorbei. Das Online-Level können Sie außer Konkurrenz aber weiterhin spielen: Hier geht's direkt zum Rätsel.

Die Lösungen der Printausgabe des „Presse“-Weihnachtsrätsels:

Die Lösungen des Online-Levels:

Rätsel #1: Winter-Memory. Welche Gegenstände gehören zusammen? Haben Sie alle Bildpaare gefunden, dann wissen Sie auch, was am Ende dabei herauskommt: „Doppelpack“ nämlich.

Rätsel #2: Das voll verschobene Schieberätsel. Schieben Sie die Kacheln an ihre richtige Position und finden Sie heraus, was am Ende in dieser Schachtel übrig bleiben könnte. Richtig: „Scherben“.

Rätsel #3: Audiorätsel. Genau hinhören, heißt es in diesem weihnachtlichen Stimmengewirr. Hier kann man in verschiedene Fenster eines Hauses horchen, wo sich die Gespräche alle um eine wichtige Frage drehen: Was gibt‘s zu essen? Mit ein bisschen Kombinationsgabe lässt sich eruieren, auf welches Gericht sich alle Familienmitglieder angesichts einiger erschwerender Umstände einigen können. Die Lösung: „Bratwürstel“.

Ideen, Feedback, Lob, Kritik? Wir freuen uns, zu hören, wie Ihnen das „Presse"-Weihnachtsrätsel gefallen hat. Schreiben Sie uns: ferienraetselspiel@diepresse.com

Die Rätselredaktion: Michael Köttritsch, Katrin Nussmayr, Tina Stani, Petra Winkler, Erwin Uhrmann. Sound Design: Audio Funnel.

