Auch Paris und Porto stehen im Achtelfinale

Das 1:1 in Dortmund genügte Paris, um eine große Blamage abzuwenden. Dank der Hilfe des AC Milan, der in Newcastle mit 2:1 siegte, steht der Scheich-Klub im Achtelfinale der Champions League. Porto rang Donezk mit 5:3 nieder. Die Auslosung folgt am Montag.

Das Achtelfinale zur Champions League wird 2024 mit Paris SG gespielt. Der französische Meister rettete sich mit einem 1:1 am letzten Gruppenspieltag in Dortmund als Gruppenzweiter in die K.o.-Phase der „Königsklasse“. AC Milan landet mit dem 2:1 in Newcastle noch in der Europa League.

Für den in der deutschen Bundesliga schwächelnden BVB bleibt die Champions League eine Wohlfühloase. Beim 1:1 gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain hatten die Dortmunder zwar auch viel Glück, schlossen zum Erstaunen der Fachwelt die „Hammergruppe“ F aber als Sieger ab. Nach einem sehenswerten Schlagabtausch beider Teams vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park darf das Team von Trainer Edin Terzic bei der Auslosung des Achtelfinales am Montag auf einen leichteren Gegner hoffen.

Ex-Salzburger Karim Adeyemi (51. Minute) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Warren Zaire-Emery (56.) gelang kurz darauf der Ausgleich für PSG. Dadurch zitterte sich der mit viel Geld aus Katar alimentierte und als Titelaspirant gehandelte Gegner aus der französischen Hauptstadt gerade so noch in die Runde der letzten 16 Teams. Es wäre das erste Mal seit des Einstiegs des Scheichs (2011) gewesen, dass Paris SG in der Gruppenphase scheitert.

Porto mit Power

Porto legte vor heimischer Kulisse früh vor. Galeno traf in der neunten Minute nach einem weiten Ball von Altstar Pepe in den ukrainischen Strafraum. Schachtar kam aber zum Ausgleich, der bei den Portugiesen Proteststürme hervorrief. Der Schiedsrichter-Assistent hob die Abseitsfahne, die Ukrainer spielten aber weiter, Danylo Sikan (29.) schob den Ball ins Tor. Die VAR-Überprüfung ergab einen regulären Treffer. Mit der Wut im Bauch holte sich Porto zum zweiten Mal die Führung, erneut war Galeno (43.) der Torschütze. Mehdi Taremi (62.), der 40-jährige Pepe (76.) nach einem Eckball und Francisco Conceicao (82.) schossen noch einen Erfolg für Porto heraus. Schachtars Treffer zum 1:3 und 3:5 waren am Ende bedeutungslos.

Im Achtelfinale: Paris SG, Porto, Bayern (Konrad Laimer), Kopenhagen, Arsenal, PSV Eindhoven, Real Madrid (David Alaba), SSC Napoli, Real Sociedad, Inter Mailand (Marko Arnautovic), Atlético Madrid, Lazio Rom, Dortmund (Marcel Sabitzer), Manchester City, RB Leipzig (Schlager, Baumgartner, Seiwald) und Barcelona. Ausgelost wird am Montag in Nyon (12 Uhr, www.uefa.com).