Der „Presse“-Musiksalon 2024

Wilhelm Sinkovicz, Die Presse

Wilhelm Sinkovicz auf „Grand Tour“

Was wäre das neue (Musik-) Jahr ohne die fundiert-charmante Einführung von Wilhelm Sinkovicz? Der renommierte Musikwissenschaftler und „Presse“-Musikkritiker, freut sich wieder auf „seinen“ Musiksalon – und darauf, seinen Gästen höchst unterhaltsame und tiefsinnige Vorträge zu präsentieren.

Im Jahr 2024 – für Wilhelm Sinkovicz das 26. mit dem Musiksalon – geht dieser auf „Grand Tour.“ Die Reihe wird ab März im Leopold-Museum, im Muth, in der Albertina, im Radiokulturhaus und im Metro Kino gastieren. Die Vorträge werden immer an den jeweiligen Spielort angepasst. Wie gewohnt mit eindrucksvollem Bild- und Tonmaterial sowie jeder Menge Wissen und Humor!

Termine 2024 Mittwoch, 6. März Leopold Museum, 1070 Wien Mittwoch, 17. April MuTh, 1020 Wien Mittwoch, 2. Oktober Albertina, 1010 Wien Mittwoch, 23. Oktober Radiokulturhaus, 1040 Wien Mittwoch, 4. Dezember Metro Kino Wien, 1010 Wien

Info & Buchung Preis: € 99,- pro Person & Abonnement (für alle 5 Termine)

Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Buchungen direkt unter shop.diepresse.com

Podcast „Musiksalon“