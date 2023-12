Euro-Basecamp des ÖFB-Teams in Berlin

Trainings auf Hertha-Plätzen, Schlosshotel in Grunewald als Unterkunft, ein Spiel in Düsseldorf und kurze Wege in Berlin: Teamchef Ralf Rangnick spricht von „perfekten Bedingungen“.

Unmittelbar vor der EM wartet ein Trainingscamp in Windischgarsten.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wird während der EURO 2024 in einem gediegenen Quartier residieren. Wie der ÖFB am Donnerstag mitteilte, befindet sich das EM-Basecamp von David Alaba und Co. im Schlosshotel Berlin im Stadtteil Grunewald, wo sich einst das deutsche Team während der Heim-WM 2006 aufhielt. Trainiert wird am Hertha-BSC-Gelände, das so wie das Olympiastadion nicht weit entfernt vom Schlosshotel liegt. Die Anreise ist für 12. Juni geplant.

Am 17. Juni bestreitet die ÖFB-Auswahl in Düsseldorf ihr erstes Turniermatch gegen Frankreich, dann geht es jeweils im Berliner Olympiastadion am 21. Juni gegen den Play-off-Sieger und am 25. Juni gegen die Niederlande. „Ich bin sehr froh, dass wir Berlin zu unserem Standort während der EURO machen werden. Das Hotel ist großartig und wir werden im Trainingszentrum von Hertha BSC perfekte Bedingungen vorfinden, damit sich die Mannschaft bestmöglich auf die Spiele vorbereiten kann“, sagte Teamchef Ralf Rangnick. „Zwei unserer drei Gruppenspiele finden in Berlin statt. Das heißt, wir müssen nicht reisen, sondern brauchen nur 20 Minuten mit dem Bus ins Olympiastadion zu fahren. Das ist optimal.“

Erfreut zeigte sich auch Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH. „Ich bin überzeugt, dass hier ein hochprofessionelles und attraktives Set-up zusammengestellt wurde. Wir werden die nächsten Wochen und Monate unverändert dafür nutzen, alle Prozesse so auszurichten, dass wir optimal vorbereitet in das Turnier starten können.“

Die unmittelbare EM-Vorbereitung beginnt für die Österreicher am 29. Mai in Windischgarsten. Am 3. Juni übersiedelt der ÖFB-Tross nach Wien, wo tags darauf ein Testspiel - wohl gegen Serbien - steigt. Danach bleibt man in der Bundeshauptstadt, ehe am 7. Juni die Anreise zu einem Auswärts-Länderspiel - als Kandidat gilt die Schweiz - erfolgt. Nach dieser Partie am 8. Juni werden die ÖFB-Kicker wohl noch den einen oder anderen Tag frei bekommen, danach steht der Trip nach Berlin auf dem Programm.