Gopro: Das eckige Dutzend

Gopro hat ein neues, ausgereiftes und einfach zu bedienendes Gadget auf den Markt gebracht. Das Grundproblem mit der Hobby-Action-Filmerei löst das aber nicht.

Auch wenn der Actioncam-Hersteller Gopro mit der „Hero 12“ ein ausgereiftes, kompaktes und idiotensicher zu bedienendes Werkzeug auf den weihnachtlichen Tisch legt, ändert das am Grundproblem der Actionfilmerei nichts: Ja, die „Zwölfer“ entspricht professionellen Anforderungen. Sie liefert dichte, wackelfreie, höchstauflösende Bilder. Der neue Akku hält auch bei Kälte länger. Und die Cam versteht per Bluetooth-Headset Kommandos und zeichnet so auch Livekommentare auf. Eh super.

Das Problem? Gefühlt 90 Prozent aller Gopro-Videos sind so öde wie die Urlaubs-Super-8-Filme von Onkel Peter in den 1980ern: „Da hab’ ich noch eine Rolle …“ Heute verbreiten Millionen „Onkel Peters“ ihre Abenteuer via Social Media. Ungehemmter. Aus allen Lebenslagen: Die Actioncam funktioniert ja auch im Wasser …