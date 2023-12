Skifahrer in Tirol von Lawine mitgerissen

33-Jähriger löste Lawinenairbag aus - Oberflächlich verschütte

Ein 33-Jähriger ist am Montag im Tiroler St. Sigmund im Sellrain (Bezirk Innsbruck-Land) von einer Lawine mitgerissen und oberflächlich verschüttet worden. Das wurde am Dienstag bekannt. Der Deutsche war über das sogenannte Kälberkar abgefahren, als er in steilem Gelände ein trockenes Schneebrett ausgelöst hatte. Der 33-Jährige kam nach Auslösen des Lawinenairbags nach rund 150 Metern zum Liegen. Begleiter setzten einen Notruf ab. Der unter Schock stehende Mann wurde mit dem Hubschrauber geborgen.