Architekt William Pereira entwarf in den 1950ern das Haus mit Blick auf Los Angeles. Frank Sinatra wohnte darin, Marilyn Monroe und John F. Kennedy waren hier öfter zu Besuch.

Seit den 1950er-Jahren tummelte sich das Who is Who von Hollywood in dem Haus namens Farralone in Südkalifornien, das ursprünglich für die Erbin der US-amerikanischen Chase Bank, Dora Hutchinson, errichtet wurde. Das Anwesen war zudem ein langjähriges Zuhause von Frank Sinatra. Der Legende nach, war das Gästehaus des Anwesens mit seinem privaten Pool der Ort für die Affäre von dem ehemaligen US-Präsidenten John F- Kennedy mit der Schauspielerin Marilyn Monroe.

Darüber hinaus wurden im Farralone-Haus zahlreiche Filme und Fernsehsendungen gedreht. Dazu zählen erfolgreiche Serien wie Mad Men, Californication über Dreamgirls genau so wie die aktuelle Netflix-Produktion Beef und das Musikvideo von Miley Cyrus („Flowers“).

Nun steht die Immobilie einem Bericht der Online-Plattform TopTenRealEstateDeals.com zufolge, um knapp 8,9 Millionen US-Dollar (circa 8,1 Millione Euro) bei Frontgate Real Estate zum Verkauf.

Zur glamourösen Geschichte des Anwesens 1949 wurde der Architekt William Pereira von Dora Hutchinson beauftragt, um Farralone zu entwerfen. Farralone verfügt über rund 4,3 Hektar, auf einem Hügel mit Blick über Los Angeles. Es gibt eine Bar, einen Essbereich, ein Arbeitszimmer, eine große Küche mit Kochinsel, eine Frühstücksecke mit Aussicht sowie allen Geräten, einige Kamine sowie Aufenthaltsbereiche drinnen und draußen. Pereira war in der Branche unter anderem als Filmset-Designer, Regisseur und Produzent mehrerer Filme bekannt. Er erhielt einen Oscar für seine Spezialeffekte- und Fotografiearbeit für den Film Reap The Wild Wind (1942). Später wurde Pereira Professor für Architektur an der University of Southern California, wo einer seiner Studenten niemand geringerer als der spätere Stararchitekt Frank Gehry war.

