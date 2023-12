NFL-Export Raimann packt auch am 24. Dezember zu

Auf Football-Export Bernhard Raimann und seine Familie wartet dieses Jahr ein besonderes Weihnachtsfest.

Denn der Offensive Tackle der Indianapolis Colts ist an Heiligabend im Einsatz und trifft am Sonntag (19.00 Uhr) in einem richtungsweisenden Duell um die Teilnahme an den NFL-Play-offs in Atlanta auf die Falcons. Für den im Burgenland aufgewachsenen Raimann wird es ein Weihnachtsfest mit einem unüblichen Zeitplan, das Gleiche gilt für die Familie zuhause in Österreich.

„Es wird Spaß machen, an Heiligabend zu spielen“, sagte Raimann, der sich mit den Colts ab 13.00 Uhr Ortszeit mit dem neunten Saisonsieg beschenken will. „Das bedeutet, dass wir nicht zu spät nach Indy zurückkommen werden.“ Deshalb werde er Heiligabend noch mit Frau Calli sowie Hund und Kaninchen in den eigenen vier Wänden verbringen.

In der Heimat musste Familie Raimann indes ein wenig umplanen. „Sie haben gesagt, dass sie das Abendessen um das Spiel herum planen werden. Es wird ein frühes Abendessen. Sie werden zusammensitzen und das Spiel schauen, was großartig ist“, betonte der 26-Jährige. „Dadurch freue ich mich noch mehr auf das Spiel.“

Drei Partien vor Ende des Grunddurchgangs haben die Colts um Head Coach Shane Steichen und Ersatz-Quarterback Gardner Minshew alle Chancen auf die Play-offs. „Wir haben unser Schicksal noch immer selbst in der Hand und können jetzt pushen, um es in die Play-offs zu schaffen“, sagte Raimann. Und wenn man einmal in den Play-offs ist, könne alles passieren. „Es ist einfach ein großartiges Gefühl, in dieser Position zu sein.“

Mit acht Siegen und sechs Niederlagen haben die Colts derzeit einen der sieben Play-off-Plätze in der American Football Conference (AFC) inne, allerdings haben vier weitere Teams die gleiche Bilanz und zwei weitere Mannschaften nur einen Sieg weniger. Mit den Falcons und den Heimspielen gegen die Las Vegas Raiders (31.12.) und die Houston Texans (7.1.) warten noch drei schlagbare Gegner. „Es ist großartig, so spät in der Saison noch wichtige Spiele zu bestreiten“, sagte Raimann. In seiner Rookie-Saison im vergangenen Jahr kam „Indy“ nur auf vier Siege, ein Unentschieden und zwölf Niederlagen.