Arbeiten mit KI: Mehr Kindergarten – ein Leben lang würde uns gut tun

Wissen unterstützt die Resilienz, und künstliche Intelligenz (KI) ist ein nützliches Werkzeug. Entscheidend aber sind Neugier, Vorstellungskraft, Reflexion, sagt Johan Roos.

Man könnte es sich vergleichsweise einfach machen und sagen: Resilienz ist, sich wieder aufzurappeln, weil man Durchhaltevermögen mitbringt und auch psychisch stark ist. Man dürfe darüber aber nicht vergessen, dass Resilienz mit Wissen zu tun habe. „Je mehr Wissen jemand hat, desto mehr kann diese Person im Rahmen der eigenen Möglichkeiten tun“, sagt Johan Roos, Chief Academic Officer, Hult International Business School. „Es ist wie ein Schutzschild. Je mehr Wissen man mitbringt, desto mehr Perspektiven tun sich auf.“

Beim Lernen gehe es darum, genügend Vielfalt an Wissen, Fähigkeiten, Perspektiven und Denkweisen zu sammeln, sagte der Co-Erfinder von Lego Serious Play am Rande des Peter-Drucker-Forums, dem er auch als Berater verbunden ist, im Gespräch mit der „Presse“.

„Im Grunde bedeutet das: Kein System, egal, ob es sich dabei um mich als einzelne Person, eine Gruppe, eine Organisation oder die Gesellschaft handelt, wird überleben können, wenn es nicht im Inneren genauso vielfältig ist, wie sich die äußere Umwelt darstellt.“

Die Welt verändere sich heute noch schneller als früher, daher müsse man diese Vielfalt akzeptieren und sich selbst in den eigenen Fähigkeiten, im eigenen Wissen, in den eigenen Fertigkeiten, in den Perspektiven, die man im Laufe der Zeit einnimmt, immer wieder aktualisieren.

Das Menschliche fördern

Deshalb erscheine mitunter der Eindruck, dass Lernen heute eine größere Herausforderung sei als früher. Roos unterscheidet drei Ebenen von Lerninhalten und dröselt sie für einen beliebigen Fachbereich auf. Da sind zunächst die technischen Fähigkeiten. Bei Anwendungen wie Excel war das noch vergleichsweise einfach, bei KI ist es komplizierter.