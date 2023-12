Meine Leidenschaft für das Gestalten. Wenn man einen Ausbildungsweg einschlägt, denkt man nicht, dass man einmal in die Politik geht. Dass ich Mitglied der Landesregierung geworden bin, ist Zufällen geschuldet. Die Lust am Diskutieren, an der Auseinandersetzung darüber, was gescheit und richtig ist, hatte ich schon als Kind. Mein Großvater war ÖVP-Bürgermeister in einem kleinen Ort im Mühlviertel. Wir haben oft leidenschaftlich darüber diskutiert, was zu tun und zu lassen ist. Das sind hochpolitische Fragen.