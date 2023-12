Wir bekamen den Christbaum um fünf Euro billiger

Am Herd

Darf man mit dem Christbaumverkäufer handeln? Ich finde nicht. Mein Mann findet schon. Er hat sich durchgesetzt, und ich schaute auf meine Stiefelspitzen.

Es gibt ja Menschen, die warten bis zum 24. Dezember. Dann, wenn alle schon die Kugeln auf die Zweige gefuzelt haben, was meine ohnehin schwindende Geduld jedes Jahr aufs Neue strapaziert, machen sie sich auf den Weg und stauben ab: die übrig gebliebenen Christbäume. Die sind dann zweieinhalb Meter groß, kosten zehn Euro und werden stolz auf Insta präsentiert. Oder sie sind mickrig und windschief. Dann landen sie erst recht auf Insta unter dem Motto: Wir haben ihn gerettet! Er hätte sonst ungeschmückt verrotten müssen! Und das ist bekanntlich das Schlimmste, was man einer Tanne am 24. Dezember antun kann, Andersen hat ein Märchen darüber geschrieben.