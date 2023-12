Wer folgt 2024 auf Lionel Messis Thron?

Die junge Garde um Kylian Mbappe (25), Erling Haaland (23), Jude Bellingham (20) oder Vinicius Jr. (23) steht bereit. Oder trickst sie ein Routinier noch einmal aus?

Messi hin, Ronaldo her: die Frage nach dem weltbesten Fußballer verlief in den vergangenen 15 Jahren zwischen genau diesen Polen - und sie scheint an ihr Ende gekommen zu sein. Als Messi im Oktober zum achten Mal mit dem Ballon d'Or dekoriert wurde, war es zugleich eine Götterdämmerung. Ronaldo spielt beim Kampf um den Thron ohnehin keine Rolle mehr, die junge Garde um Kylian Mbappe (25 Jahre), Erling Haaland (23), Jude Bellingham (20) oder Vinicius Jr. (23) steht bereit.

Im Oktober noch trotzte der 36-jährige Messi dem Ansturm der weit jüngeren Konkurrenz, es war vielleicht die letzte Chance für die argentinische Legende auf die Auszeichnung. Mit dem achten goldenen Ball überflügelte er - nicht zuletzt dank seines magischen Laufs zum Weltmeistertitel 2022 - den fünffachen Preisträger Ronaldo deutlich. Gemeinsam dominierte das Duo die prestigereiche Veranstaltung seit 2008. Nur Luka Modric (2018) und Karim Benzema (2022) vermochten das Duopol zu brechen.

Amerika da, Saudiarabien dort

Inzwischen kicken beide in kleineren Ligen - Messi in der MLS, der 38-jährige Ronaldo in Saudi-Arabien. Dort, wo auch der 35-jährige Benzema und Brasiliens ungekrönter Star Neymar ihr Glück suchen. Real Madrids Modric ist trotz seiner 38 Jahre der einzige dieses Quintetts, der noch auf höchstem Niveau kickt. Das Ende dieser brillanten Karrieren ist aber jedem Fall nah, eine neue Generation von Topkickern schickt sich an, den Thron zu besteigen.

Haaland hatte so mancher schon zuletzt auf der Rechnung, mit seinen 52 Saison-Toren in 53 Pflichtspielen für Manchester City und dem Triumph in Champions- und Premier League sowie im FA Cup erfüllte der Ex-Salzburger durchaus das Anforderungsprofil eines Ballon-d'Or-Gewinners. Im Herbst musste sich der Norweger aber noch mit Platz zwei zufriedengeben, landete dabei vor Mbappe. Der Franzose von Paris Saint-Germain hätte mit dem - trotz Triplepacks im Endspiel - gescheiterten Versuch, sich den zweiten WM-Titel in Folge zu sichern, ebenfalls gute Argumente auf seiner Seite gehabt.

Hinter Haaland und Mbappe melden sich mit Vinicius und Bellingham zwei ebenfalls würdige Kandidaten an - beide in Diensten Real Madrids. Mittelfeldmann Bellingham, 2023 Gewinner des Golden Boy für Europas besten U21-Fußballer, hat nach seinem Wechsel zu Real Madrid eine begeisternden Herbst hingelegt. Mit 14 Toren in seinen ersten 15 Pflichtspielen hat Englands Teamspieler Vereinslegenden wie Ronaldo und Alfredo Di Stefano hinter sich gelassen, die 13 Tore in ihren ersten 15 Spielen erzielten.

Was macht Harry Kane?

Hoffnungen darf sich wohl auch sein Teamkollege Vinicius Jr. machen, der bei Reals CL-Triumph 2022 das Siegestor im Finale gegen Liverpool erzielte und sich in den vergangenen zwei Jahren zu einem echten Weltklasse-Flügelspieler entwickelt hat. Was Neymar nie gelang, könnte „Vini Jr“ nachholen.

Nicht abschreiben sollte man bei all dem freilich Harry Kane. 30-jährige Engländer trifft bei seinem neuen Club Bayern München wie am Fließband und hat dank der EM im Sommer auch die Chance, mit den Three Lions zu glänzen. Zumindest Routine könnte die Jugend 2024 noch einmal in Schach halten.