Rafael Nadal: Ein Comeback als Lehrstunde

Ist der eindrucksvolle Sieg über Dominic Thiem bereits ein Vorgeschmack auf die wohl letzte Saison des Superstars?

Welche Version von Rafael Nadal würde die Tenniswelt erleben, wenn der Spanier, 37 Jahre mittlerweile, im australischen Brisbane zu seinem nächsten und wohl auch letzten Comeback antritt? Die Antwort hätte deutlicher nicht ausfallen ausfallen können: Es war nicht etwa die Version eines Tennisprofis, der knapp ein Jahr lang kein Match mehr bestritten und sich einer Operation an der Hüfte unterzogen hat. Es war vielmehr der standesgemäße Auftritt eines 22-fachen Grand-Slam-Siegers, der sich mangelnde Spielpraxis und Selbstzweifel nicht im Geringsten ansehen ließ.

All das zum Leidwesen des mit 5:7, 1:6 am Ende klar unterlegenen Dominic Thiem. Denn der Österreicher, der sich bei diesem 250er-Turnier zum Saisonauftakt noch mit Ach und Krach durch die Qualifikation gekämpft hatte, zeigte altbekannte Qualitäten. Er packte wie schon so oft in seiner Karriere – und auch bei seinem inzwischen knapp zwei Jahre andauernden Comeback-Versuch – gegen einen namhaften Topspieler wieder eine seiner besseren Leistungen aus. Und doch war das viel zu wenig für den gerade erst zurückgekehrten Nadal in dessen ersten Einzelmatch seit dem 18. Jänner 2023.

Den ersten Punkt des Matches besiegelte Nadal mit einem richtungsweisenden Vorhand-Winner, sein erstes Aufschlagspiel gewann er zu null, das zweite ebenso, am Ende der Partie hatte er 40 von 46 Punkten bei eigenem Service gewonnen. Der Spanier überzeugte auf Anhieb mit Länge in den Grundschlägen – eine Schwachstelle bei früheren Comebacks nach Verletzungen – , leistete sich kaum unerzwungene Fehler. Beinarbeit, Netzspiel und Defensivqualitäten waren zur Stelle wenn benötigt, ebenso der Return, mit dem er Thiem immer wieder auf der Rückhandseite festnagelte, als Linkshänder seit jeher ein bewährtes Mittel des Spaniers.

„Ich hatte Zweifel“