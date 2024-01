Imam vor Moschee im US-Bundesstaat New Jersey angeschossen

Der Hintergrund der Tat ist unklar.

Vor einer Moschee im US-Bundesstaat New Jersey ist ein muslimischer Geistlicher angeschossen worden. Das Opfer sei am Mittwoch ins Krankenhaus eingeliefert worden und befinde sich in lebensgefährlichem Zustand, teilten die Behörden mit. Das Motiv des Angriffs in der Stadt Newark nahe New York war zunächst unklar. Der oder die Täter waren flüchtig.

Seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas Anfang Oktober haben in den USA sowohl die anti-muslimischen als auch die antisemitischen Vorfälle zugenommen. (APA)