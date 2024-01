Letzter Countdown für Starstürmer Mbappé

Hat in Paris immer weniger zu lachen: Starstürmer Kylian Mbappés Abschied aus der Heimat rückt näher.

Hat in Paris immer weniger zu lachen: Starstürmer Kylian Mbappés Abschied aus der Heimat rückt näher. APA

Wochen der Wahrheit für Kylian Mbappé: Im Winter-Transferfenster entscheidet sich die Zukunft des Superstars. Wer aber macht das Rennen um den besten Fußballer seiner Generation?

Seit 1. Jänner darf wieder munter gefeilscht, gekauft und gewechselt werden – das Transferfenster ist geöffnet. Doch Winter-Shopping auf dem Spielermarkt ist bekanntlich tückisch, meist kostspielig und birgt viele Risiken. Welcher Klub lässt schließlich im Jänner einfach so Topspieler ziehen? Während also große Namen noch auf sich warten lassen und hinter den Kulissen die nächsten Millionengebote aus Saudiarabien, dem neuen großen Player auf dem Fußballmarkt, eintrudeln, gibt es in dieser Wechselperiode nur eine einzige Personalie, die die Kräfteverhältnisse im Klubfußball verändern könnte: Kylian Mbappé, dessen Wechsel-Countdown nun endgültig begonnen hat.