Begehrt von Prof. KR Ing. Siegfried Wolf wegen unserer Berichterstattung im Dezember 2021.

Wir haben am 23./24.12.2021 die Behauptung verbreitet, Prof. KR Ing. Siegfried Wolf habe als Magna-Topmanager mit dem Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider über eine Magna-Produktionsstätte in Kärnten, woran Haider logischerweise interessiert gewesen sei, verhandelt und im Gegenzug dazu vom Landeshauptmann Unterstützung für eigene Interessen erhalten, während die von Prof. KR Ing. Siegfried Wolf mit Haider verhandelte Magna-Produktionsstätte in Kärnten nie zustande gekommen sei.

Entsprechend dem Urteil des Handelsgerichtes Wien im Verfahren zu 13 Cg 44/22f, in dem Prof. KR Ing. Siegfried Wolf von Krüger Bauer Rechtsanwälte GmbH und „Die Presse“ Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG von Dr. Stefan Lausegger vertreten wurde, widerrufen wir diese Behauptung als unwahr.

„Die Presse“ Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG