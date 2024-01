Warum immer mehr Männer Schmuck tragen

Männerschmuck liegt im Trend. Das zeigte auch der Griff in die Schmuckkiste der Schauspieler bei den Golden Globes.

„Diamonds are a Guys best Friend“. Mit dem Blick auf den roten Teppich der Golden Globes kann man die berühmte Liedzeile aus dem Broadway-Musical Blondine mit Marilyn Monroe getrost umtexten. Denn es funkelte nicht nur auf an Hals, Ohren, Armen und Fingern der Damen recht üppig. Auch die Männer griffen kräftig in die Schmuckkiste - und dabei nicht nur zu Uhr und Siegelring.

Barry Keoghan etwa trug nicht nur eine Brosche, sondern auch eine Halskette mit Perlen und Rubinen sowie einen einzelnen Rubin-Ohrstecker von Tiffany & Co.

Barry Keoghan bei der Verleihung der 81. Golden Globe Awards im Beverly Hilton Hotel. Imago / Jennifer Bloc

Jon Batiste wählte für seinen Red-Carpet-Auftritt eine Seestern-Brosche und eine Gliederkette von Tiffany & Co.

Jon Batiste bei den Golden Globes. Imago / Chris Chew

Brosche, Broschen, Armkette, Ring und einzelner Ohrring. Auch Schauspieler Colman Domingo ließ es mit Schmuck von David Yurman ordentlich funkeln.

Colman Domingo auf dem roten Teppich in Beverly Hills. Imago / Chris Chew

Tatsächlich ist der Trend zu Männerschmuck schon seit einiger Zeit zu beobachten. Und das auch abseits der roten Teppiche. Beliebt sind dabei laut Experten vor allem Perlenarmbänder und Siegelringe. Eine Kategorie, die ebenfalls immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, sind Broschen. Und während Frauen lieber zu Gelbgold greifen, bevorzugen Männer Silber und Weißgold.

Wie ist die gesteigerte Nachfrage zu erklären? „Ein fließenderer Umgang mit Männlichkeit, der sich schon seit einigen Saisons in der Prêt-à-porter-Mode zeigt, verändert nun auch die Art und Weise, wie Männer Schmuck betrachten“, weiß Maxim De Turckheim, leitender Einkäufer für Schmuck und Uhren bei Mr Porter im Gespräch mit „Business of Fashion“. Stars wie

Timothée Chalamet und Harry Styles tun ihr Übriges.

Louis Vuitton will sich den Trend ebenfalls nicht entgehen lassen und lanciert eine Fine Jewelry Kollektion für Männer. Die 18-teilige Kollektion namens „Les Gastons Vuitton“ besteht unter anderem aus Siegelringen, Gliederketten und Ohrsteckern. (cg)

