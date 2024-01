Aschermittwoch am Valentinstag: Diese Ballsaison wird kurz und dicht

Der Zuckerbäckerball führt in ein dichtes Ballwochenende. Am Freitag feiert der Blumenball seine 100. Auflage.

„Freunde, das Leben ist lebenswert“: Mit der Arie aus Lehárs „Giuditta“ wird Kammersänger Herbert Lippert am Donnerstag den Zuckerbäckerball eröffnen – und damit inoffiziell auch die Hochphase der Bälle. Der Zuckerbäckerball selbst ist dabei schon ausverkauft, die Nachfrage so groß, dass nicht einmal mehr für die Warteliste Anfragen entgegengenommen wurden.

Die Ballsaison selbst ist heuer kurz, der Aschermittwoch fällt auf den Valentinstag, den 14. Februar. Dementsprechend dicht gedrängt ist der Ballkalender, allein am kommenden Wochenende steht einiges an. Am Freitag feiert etwa der Blumenball der Wiener Stadtgärten im Rathaus seine 100. Auflage, der ebenfalls bereits ausverkauft ist. Mit der Dekoration hätte selbst Opernball-Blumen-Kommentator Christoph Wagner-Trenkwitz seine Freude, angekündigt sind Anthurien, Cymbidien, Rosen, Lilien und Nelken, in Summe 100.000 Blüten in Gelb, Orange, Pink, Rot und Violett.

Wer von Letzterem lieber besonders viel möchte: Zeitgleich steigt am Freitag im Palais Ferstel auch die Violette Redoute. Organisiert wird der Maskenball von der Katholisch Österreichischen Hochschulverbindung Amelungia aus dem Cartellverband. Karten gibt es laut Homepage noch.

Grün wird es am Freitag in der Hofburg: Nach der Absage zweier Frühlingstermine ist der Steirerball zurück auf einem Jännertermin. Gast ist diesmal die Region Ausseerland-Salzkammergut; es spielen etwa die Ausseer Bradlmusi oder die Folkshilfe. Wer will, kann die Tracht dann quasi gleich anbehalten: Tags darauf, am Samstag, folgt im Austria Center der 80. Niederösterreichische Bauernbundball. Karten an der Abendkasse sind für beide Bälle noch erhältlich; der WU-Ball in der Hofburg ist ausverkauft.

Traditionell kurz ist die Verkaufsphase der Karten für den Philharmonikerball; sie hat am 8. Jänner begonnen, kommenden Donnerstag findet er statt. Der Opernball fällt heuer wieder einmal in die (Wiener) Semesterferien; Details dazu werden am Freitagvormittag bekannt gegeben.