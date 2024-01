„Nicht Genügend“ für Österreich

Hirt on Management

Kolumne "Hirt on Management": Folge 217. Österreich ist das Schlusslicht in Westeuropa was Talente betrifft.

INSEAD, eine weltweit führende Wirtschaftsuniversität und die Alma Mater ihres Kolumnisten, hat vor kurzem zum zehnten Mal den alljährlichen „Global Talent Competitiveness Index“ (GTCI) veröffentlicht.

Die Ergebnisse sind leider ernüchternd für Österreich.

Der GTCI-Bericht ist ein umfassender jährlicher Benchmarking-Bericht, der misst, wie Länder und Städte talentierte Menschen („Talente“) entwickeln, anziehen und binden.

Der Bericht 2023 umfasst 134 Länder aus allen Einkommensgruppen.

An der Spitze des Rankings liegen die Schweiz, Singapur und die Vereinigten Staaten. Österreich liegt nur auf Platz 17.

Vor Österreich liegen, unter anderem, zahlreiche kleinere europäische Länder und damit ist Österreich leider das Schlusslicht der kleineren Länder in Westeuropa: Belgien (Platz 16), Island (15), Irland (12), Luxemburg (11), Schweden (9), Norwegen (7), Finnland (6), Holland (5), Dänemark (4), Schweiz (1).

Die Fähigkeit Talente anzuziehen, zu entwickeln und zu binden wird in den nächsten Jahren noch bedeutender für die Wettbewerbsfähigkeit von Ländern und Städten werden.

Der Wettbewerb um die Talente wird sich verschärfen.

Österreich braucht dringend einen integrierten Plan, wie wir die besten Menschen anziehen, entwickeln und an uns binden und in den nächsten Jahren konsequent unser Ranking im GTCI verbessern.

Statt Untersuchungsausschüssen, Korruptionsprozessen, Führerscheinentzügen und allgemeiner rückwärts gerichteter Nostalgie, Nabelbeschau und Klientelpolitik benötigen wir endlich eine Koalition der Intelligenten und Tüchtigen, die unser gesamtes Land pragmatisch und entschlossen nach vorne bringt.

Michael Hirt ist Managementexperte und -berater, Executive Coach, Keynote Speaker und Buchautor. Hirt verhilft Führungskräften zu außergewöhnlichen Leistungs- und Ergebnissteigerungen, mit hoher Auswirkung auf den Erfolg ihres Unternehmens. Er studierte in Österreich, den USA (Harvard LPSF) und Frankreich (INSEAD MBA) und ist weltweit tätig.