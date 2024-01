Funktionell für Outdoor und Trail

Eine kleine Laufweste, die nicht nur bei langen Läufen punktet.

Die US-Firma Black Diamond steht für hochwertige Outdoor-Ausrüstung. Die kleine Laufweste Distance 4 Hydration Vest eignet sich nicht nur für Trailabenteuer, sondern punktet durch kompakte Größe und einfaches Handling ebenso bei langen Läufen auf Asphalt. Das Damenmodell ist in S, M und L erhältlich (130 Euro) – besser eine Nummer größer wählen. In der Farbe „Dark Patina“ ist sie definitiv ein Blickfang. Das Material ist leicht dehnbar und vorn über Schnallen gut in der Weite regulierbar. Zwei 0,5-l-Softflasks sind enthalten. Sie haben nach unten hin eine leicht konische Form und rutschen dadurch ohne Fummelei leicht in die Schubtaschen hinein. In den Einschüben darunter finden Gels und Riegel einen sicheren Platz. Erfreulich: In das Reißverschlussfach vorn passt das Smartphone problemlos hinein. Dazu kommt ein weiteres Fach am Rücken und darunter ein dehnbares Einsteckfach, in dem man locker eine dünne Windjacke verstauen kann. Die Befestigung faltbarer Trailstöcke ver­läuft quer über den Rücken, funktioniert aber nicht optimal, wenn man dort mehr verstaut hat.