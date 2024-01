Palästinas Fußballer mit besonderer Mission

Arm in Arm, mit Fahne und schwarz-weißer Kufiya: Palästinas Auswahl beim Ländermatch gegen den Libanon.

Arm in Arm, mit Fahne und schwarz-weißer Kufiya: Palästinas Auswahl beim Ländermatch gegen den Libanon. AFP/Giuseppe Cacace

Während in der Heimat an Fußball nicht zu denken ist und Stadien im Gaza-Krieg als Haftanstalten dienen, tritt Palästinas Nationalteam beim Asien Cup an. Es geht dabei um mehr als nur Punkte und Tore.

Die Freude war groß, auch im Gazastreifen, als sich Palästinas Fußball-Nationalmannschaft zum dritten Mal in Folge für den Asien Cup qualifizierte. Ein Kunststück, das mit drei fulminanten Zu-null-Siegen gegen die Mongolei, Jemen und die Philippinen gelungen war. Dann aber richteten die Terrorkommandos der Hamas ein Blutbad in Israel an, und seit diesem 7. Oktober 2023 und der israelischen Invasion des Gazastreifens wird dort und auch im Westjordanland kein Fußball mehr gespielt. Stattdessen gibt es Berichte von Fußballplätzen, die als provisorische Grabstätten dienen.

Nichtsdestotrotz wird Palästinas Auswahl am Sonntag (18.30 Uhr MESZ, live Sportdigital TV) beim Asien Cup in Katar sein Auftaktspiel bestreiten. Gegner ist ausgerechnet der Iran, dessen Regime Israel das Existenzrecht abspricht.