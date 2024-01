Österreichs Beitrag bei der Weltfußballer-Wahl

Holt Erling Haaland den Weltfußballertitel, wäre es eine doppelte Premiere.

In London könnte am Montag (ab 20.30 Uhr, live Sky) erstmals ein Spieler mit Österreich-Vergangenheit als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet werden. Der Ex-Salzburger Erling Haaland gilt bei der Fifa-Gala „The Best“ als Favorit. Auch für den 23-jährigen Norweger, der mit Manchester City 2023 das Triple aus Champions League, Meisterschaft und FA-Cup gewonnen hat, wäre es eine Premiere. Neben ihm sind noch Kylian Mbappé und Lionel Messi nominiert.

Im Vorjahr schaffte es dasselbe Trio in die Endauswahl. Damals heimste Messi seinen siebten Titel als Weltfußballer ein – als Belohnung für den WM-Titel 2022 mit Argentinien. Der WM-Coup zählte auch noch zum Zeitraum, für den Messi im Oktober den „Ballon d’Or“ (Goldener Ball) erhielt. Der Argentinier wechselte im Sommer allerdings zu Inter Miami und scheint wie Paris-Star Mbappé dieses Mal Außenseiter zu sein.

Haaland wäre nicht nur wegen seiner Erfolge mit Manchester City die logische Wahl. Der Stürmer holte sich in der Vorsaison mit 36 Ligatoren den „Goldenen Schuh“ als bester Torschütze Europas und traf in der Champions League zudem zwölf Mal. Seine erste individuelle Auszeichnung hatte der Uefa-Spieler des Jahres 2023 aber in seinem einzigen Jahr bei Red Bull Salzburg geholt: 2019 war Haaland Österreichs Fußballer des Jahres. (ag.)