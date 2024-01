Rapid verpflichtet Christoph Lang

U21-Teamspieler Christoph Lang landet in Hütteldorf, damit ist der Wechsel von Nicolas Kühn zu Celtic Glasgow durch.

Rapid hat am Dienstag die Verpflichtung von Christoph Lang vermeldet. Der österreichische Fußball-U21-Teamspieler war zuletzt von Sturm Graz an den TSV Hartberg verliehen, er wurde mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Lang brachte es für die Oststeirer auf 20 Einsätze und fünf Tore, das letzte davon erzielte er beim 1:0-Heimsieg der Hartberger am 11. November des Vorjahres gegen Rapid. Wenige Tage später wurde Zoran Barisic als Chefcoach der Grün-Weißen entlassen.

Lang wurde bereits am Dienstagabend im Trainingslager der Hütteldorfer in Belek erwartet. Der Steirer soll wohl Nicolas Kühn ersetzen, dessen Transfer zu Celtic Glasgow unmittelbar vor dem Abschluss stehen soll. Formell wechselt der 22-Jährige von Sturm zu Rapid - die Grazer machten von einer Rückholklausel im Leihvertrag Gebrauch. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagte über den Neuzugang: „Er hat sich über starke Leistungen in der Bundesliga und im U21-Nationalteam über unsere Landesgrenzen hinweg interessant gemacht und umso mehr freue ich mich, dass wir ihn ab sofort in unserer Mitte begrüßen dürfen. Er passt als junger österreichischer Spieler, der zudem bereits auf reichlich Erfahrung im Profibereich verweisen kann, hervorragend in unser Anforderungsprofil. Ich bin sicher, dass er aufgrund seines Potenzials und seiner Einstellung auch bei uns ein wichtiger Teil der Mannschaft sein wird können.“

Lang selbst zeigte sich voller Tatendrang. „Ich freue mich auf die ersten Einheiten mit dem Trainerteam und den neuen Mannschaftskollegen sowie auf den ersten Einsatz in Hütteldorf vor der bekannt lautstarken Kulisse, die mich bisher auch immer als Spieler der gegnerischen Mannschaft beeindruckt hat.“