Rar, aber vorhanden: Luxusimmobilien mit Freizeitwidmung

Das Chalet Skyfall in St. Christoph am Arlberg etwa enthält eine Buy-to-let-Wohnung. David Churchill

In welchen heimischen Skiorten sich Objekte mit entsprechender Widmung finden lassen.

Ein Ort, an dem die Skiausrüstung das ganze Jahr über wohnt, der Kamin mit dem persönlichen Lieblingsholz befeuert wird und die Küche groß genug ist, um mit der Familie oder den Freunden zu kochen: Eigene vier Wände in einer Winterdestination können etwas, was Hotels in dieser Form nicht bieten, und sorgen meist auch noch mit Wertzuwachs für Vergnügen. Allerdings können sie auch Arbeit machen, denn irgendjemand muss sich im Sommer um den Garten kümmern, nach starken Schneefällen das Dach inspizieren. Und immer wieder mal vorbeischauen, um sicherzugehen, dass niemand heimlich in die Pergola eingezogen ist.

Zugegeben echte Luxusprobleme, die mancher gern hätte – aber glücklicherweise gibt es für diejenigen, die sie trotzdem vermeiden wollen, eine Alternative: Wer stattdessen eine Wohnung kauft, muss sich um deutlich weniger kümmern, schließt die Tür zwischen dem ersten Tauwetter und ersten Schneefall ab, kann während dieser Zeit vom Lüften bis zur Temperaturkontrolle einiges über das Smartphone erledigen – und muss sich weder um das wachsende Gras noch das fallende Laub kümmern. Drei Beispiele, wie großer Luxus „auf der Etage“ aussehen kann – und das auch noch ganz legal mit der richtigen Widmung.

Traditionell am Hahnenkamm in Kitzbühel

Die Kombination aus echter Freizeitwidmung, Ski in/Ski out und Lage am Fuße des Hahnenkamms in Kitzbühel gehört zu den eher seltenen Erscheinungen in Sachen Winterwohnsitze. Aktuell gibt es eine solche Wohnung mit 190 Quadratmetern Wohnfläche aber im ersten Ober- und Dachgeschoß eines Vier-Parteien-Hauses, das zudem noch eine Geschichte mitbringt: Einst ein Bauernhof, wurde das Haus an anderer Stelle abgetragen und hier vor Jahren neu erbaut, ohne seinen rustikalen Charme zu verlieren. In Inneren wie Äußeren findet sich hier echte Holzbaukunst, gepaart mit den traditionellen Insignien wie dem klassischen weißen Kachelofen samt grün glasierten Fliesen in der Wohnküche, einem offenen Kamin, kleinen Holzsprossenfenstern und sichtbaren Deckentramen.

Über eine – natürlich – Holzstiege geht es hinauf in das Dachgeschoß, das von einem umlaufenden Holzbalkon umgeben ist. Hinter dem sich drei Schlafzimmer – ein weiteres gibt es auf der unteren Etage – und zwei Bäder verbergen. Die Skier können direkt vor der Haustür angeschnallt werden, die Liftgondeln ziehen wenige Meter entfernt hinweg, und in die Kitzbüheler Innenstadt sind es laut Makler lediglich zehn Gehminuten. Vermittelt wird die Maisonette über Hagsteiner Immobilien, der Kaufpreis liegt bei 4,2 Mio. Euro.

Panoramablick mit Kircherl in Aurach

In Aurach ist derzeit eine Gartenwohnung mit Freizeitwidmung auf dem Markt, die diesen Namen auch verdient: Der 40 Quadratmeter große Eigengarten grenzt an eine grüne Wiese, auf der man den Kühen beim Grasen zusehen kann – oder der Ache beim Rauschen zuhören. Der unverbaubare Panoramablick geht über die Südberge, das Bichlalmgebiet und das Auracher Kircherl. Die gut 100 Quadratmeter große Wohnung wurde generalsaniert, unter anderem wurden Eichenlangholzdielen verlegt und passende Eichentüren dazu eingebaut.

Außerdem gibt es eine moderne Küche, ein komplett neues Bad und ein zweites, das noch auf ein wenig Zuwendung wartet, drei Schlafzimmer und einen großen offenen Wohn-Ess-Bereich mit einem Holzkachelofen, große Panoramafenster und direkten Zugang in den Garten. Hier findet sich viel ruhiges Weiß mit hölzernen Akzenten, womit sich die Räume sowohl traditionell wie im alpinen Chic einrichten lassen. Neben dem Eigengarten gibt es auch eine Gemeinschaftsfläche im Grünen, für das Auto einen Parkplatz in der Doppelgarage und einen Außenstellplatz. Vermittelt wird die Wohnung über Kitzimmo, Kaufpreis: 1,39 Mio. Euro.

Auswahl in Gröbming

Unter 34 neuen Wohnungen können potenzielle Zweitwohnsitz-Bewohner im Ennstal wählen: Hier entstehen in Gröbming das Haus Kamm und das Haus Stoder – benannt nach den beiden Hausbergen – und mit einer modernen, offenen Holzfassade verkleidet. Die 19 Einheiten im Haus Kamm sind in etwas dunkleren Tönen geplant, während in den 15 Wohnungen im Stoder auf ein eher helleres Design gesetzt wird.

Die Wohnungsgrößen variieren zwischen knapp 50 und knapp 140 Quadratmetern mit zwei bis vier Zimmern und vier Penthouse-Suiten, die Preise zwischen 450.000 und rund 1,5 Millionen Euro. Alle Einheiten haben Freiflächen, sind nach den Feng-Shui-Prinzipien ausgerichtet, in nachhaltiger Massivholzbauweise erbaut und werden per Fernwärme beheizt. Die Fertigstellung der beiden Luxushäuser ist für das Jahr 2026 geplant, vermittelt werden die darin enthaltenen Wohnungen mit Freizeitwidmung über das Maklerunternehmen KR Real in Schladming.

Buy to let beim Hospiz am Arlberg

Wer seine Wohnung nur für eine bestimmte Zeit im Jahr bewohnen und sonst zu Renditezwecken vermieten will, findet in Gebieten, in denen Zweit- oder Freizeitwohnsitze kaum zu haben sind, mit einem Buy-to-let-Objekt eine Lösung. Eine solche Wohnung gibt es aktuell am Arlberg – wo jede Art von Eigentum rar ist, von der entsprechenden Widmung ganz zu schweigen. Diese befindet sich im neuen Chalet Skyfall Suiten in St. Christoph, nur fünf Gehminuten vom Hospiz entfernt, das soeben frisch renoviert wieder aufgesperrt hat – und die Wohnungen auch serviciert.

Die 136 Quadratmeter große Suite Nummer eins hat zwei Schlafzimmer – eines davon mit vier Stockbetten – und zwei Bäder sowie einen Wohnbereich mit Küche, Stube und Kamin. Die alle mit (Zirben-)Holz, Keramik, Marmor und Tweed ausgestattet sind. In den Badezimmern sorgt Marmor für ein luxuriöses Gefühl und eine Infrarotsauna für Erleichterung, wenn man auf der Piste etwas zu engagiert unterwegs war. Diese beginnt buchstäblich vor der Tür des Anwesens: Ski in/Ski out auf rund 1800 Metern. Für entspannende Aufenthalte an der frischen Luft sorgt eine 30 Quadratmeter große Südwest-Terrasse. Die touristische Vermietung wird durch das Hospiz organisiert. Vermittelt wird die Wohnung über Engel & Völkers Seefeld, der Kaufpreis liegt bei 2,8 Mio. Euro. (sma)