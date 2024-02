Eva Mattes: „Ich bin keine Perfektionistin“

Eva Mattes: Der Umgang mag wohl anständiger geworden sein, aber mir kommt alles viel oberflächlicher vor. Den einen Zampano, Peter Zadek, den vermisse ich sehr. Er war einfach so ein Menschenkenner. Er ist stets sehr in die Tiefe gegangen. Es war fantastisch, mit ihm zu arbeiten. Wir erlebten viel Freiheit bei ihm. Das findet man heute nicht mehr so.