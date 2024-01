Bernd Wiesberger wird bei Tour-Comeback 21. in Dubai

Der Burgenländer spielte am Sonntag beim mit 9 Millionen Dollar dotierten Dubai Desert Classic eine 72er-Schlussrunde und belegte mit 284 Schlägen (4 unter Par) Rang 21. Den Sieg holte sich wie im Vorjahr Superstar Rory McIlroy.

Golfprofi Bernd Wiesberger hat bei seinem Comeback auf der DP World Tour einen Top-20-Platz nur knapp verpasst. Der Burgenländer spielte am Sonntag beim mit 9 Millionen Dollar dotierten Dubai Desert Classic eine 72er-Schlussrunde und belegte mit 284 Schlägen (4 unter Par) Rang 21. Lukas Nemecz verlor durch eine 75 noch etliche Plätze und wurde 56. (290/2 über Par). Den Sieg holte sich wie im Vorjahr Superstar Rory McIlroy.

Der 34-jährige Nordire verwies mit gesamt 274 Schlägen (14 unter Par) den Polen Adrian Meronk (275) auf Rang zwei. Es war bereits sein vierter Triumph im Emirat, womit er an Südafrika-Legende Ernie Els vorbeizog und nun alleiniger Rekordsieger des Großturniers ist. Als Belohnung kassierte McIlroy mehr als 1,5 Millionen Dollar.

Wiesberger, der am Schlusstag je zwei Schlaggewinne und -verluste verzeichnete, erhielt immerhin noch ein Preisgeld in Höhe von knapp 100.000 Dollar. Weiter geht es für den 38-Jährigen sowie für Nemecz und Matthias Schwab, der in Dubai den Cut verpasst hatte, kommende Woche beim 2,5-Mio.-Dollar-Turnier in Ras Al Khaimah.