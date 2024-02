Die richtige Lösung für die Firmenflotte

Die Frage des richtigen Antriebs ist weit weniger kompliziert, als es manchmal scheint. Siehe am Beispiel des neuen Mazda CX-60, der als erstes Modell des japanischen Automobilherstellers als Plug-in-Hybrid sowie mit innovativem Sechszylinder-Dieselantrieb erhältlich ist.

Bei Mazda steht das Thema Antriebe nicht erst im Fokus, seitdem viel darüber gesprochen und diskutiert wird. Bei der Marke aus Hiroshima hat diese Frage immer schon höchste Priorität: Welcher Antrieb ist der richtige – für das Fahrzeug selbst, für seinen Einsatzzweck und auch für die Zeit, in der es bewegt wird?

In aller Regel ist die Antwort auf diese Fragen nicht eine einzige Lösung (auch wenn dies zuweilen, wie aktuell zu beobachten, nahegelegt wird). Sondern die jeweils richtige – eben je nach Einsatzzweck. Das setzt Auswahl voraus, die Mazda mit einem Multi-Solution-Ansatz bietet. Denn sollten am Ende nicht die Konsumenten befinden, was für sie das Richtige ist?

Als Plug-in-Hybrid kann der Mazda CX-60 bis zu 63 Kilometer emissionsfrei zurücklegen. Beigestellt

Ein Beispiel dafür ist der Mazda CX-60, das stolze neue Flaggschiff der Marke. Er wird als Plug-in-Hybrid angeboten, was perfekt ist, um kürzere Strecken – konkret bis 63 Kilometer rein elektrisch mit einer vollen Ladung – lokal emissionsfrei zurückzulegen. Mit steuerlichen Incentives ergibt sich zudem ein interessanter Business Case für Unternehmen, Stichwort Sachbezug. Sowie der Mehrwert engagierter Mitarbeiter, die an Bord des CX‑60 in den Genuss von Fahrspaß, dem Sicherheitsplus durch Allradantrieb, Komfort und dem Wohlfühlfaktor einer hochwertigen und ästhetisch anspruchsvollen Innenausstattung kommen.

Der Dienstwagen von morgen

Speziell für Unternehmen sind oft aber Vielfahrer unterwegs, die mit hohen Kilometerleistungen einen klaren Business Case für Dieselantrieb nahelegen. Mit einer völlig neu entwickelten Generation von Sechszylinder-Dieselmotoren beweist Mazda, dass diese Technologie für den richtigen Einsatzzweck höchste Relevanz besitzt und noch lang behalten wird. Nicht zuletzt durch ein 48-Volt-Mildhybrid-System glänzt dieses Aggregat mit zeitgemäßen Emissionswerten und vorbildlich niedrigem CO 2 -Ausstoß ab 128 Gramm, der die Diesel-Variante des CX-60 ebenfalls zum Business Case macht. Mehrwert sind hoher Fahrspaß durch den kräftigen Durchzug und die hohe Laufruhe des genügsamen Dreiliter-Motors, der in Reihenbauweise sozusagen eine Delikatesse im Motorenbau darstellt. In zwei Leistungsstufen mit 200 und 254 PS erhältlich, ist in der stärkeren Version auch Allradantrieb mit von der Partie.

Dringendste Empfehlung, um jenen Antrieb zu finden, der auf einen selbst am besten zugeschnitten ist: eine Probefahrt bei einem Mazda-Händler in der Nähe. Denn auch gute Erreichbarkeit im ganzen Land, erstklassiger Service und engagierte Beratung gehören zum Paket der richtigen Lösung.