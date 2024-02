Übersetzerin Ursula Gräfe: „Fragen schätzt Murakami nicht besonders“

Das war eine Spontanentscheidung. Ich hatte mir bereits Amerikanistik und Anglistik ausgesucht, aber ich wollte noch eine außereuropäische Literatur kennenlernen. Indologie hätte mich interessiert, das wurde aber an der Uni in Frankfurt nicht angeboten. Sinologie studierte schon ein Freund. So habe ich mich für Japanologie entschieden, und das hat sich als so interessant und aufwendig erwiesen, dass ich damit völlig ausgefüllt war.