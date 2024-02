Rodionov überholt Thiem: Drei Österreicher in den Top 100

ÖTV-Profi Jurij Rodionov jubelt nach dem Challenger-Titel in Koblenz über ein neues Karriere-Hoch.

Jurij Rodionov hatte als österreichische Nummer drei in der Weltrangliste frühzeitig signalisiert, nicht mit dem Davicsup-Team nach Irland zu reisen und stattdessen Punkte auf Challenger-Ebene sammeln zu wollen. Der Plan des 24-Jährigen ging auf. Rodionov gewann am Sonntag das Turnier in Koblenz und bezwang im Finale Brandon Nakashima (USA) nach starker Leistung mit 6:7, 6:1, 6:2.

Der Niederösterreicher macht in der Weltrangliste damit einen bedeutsamen Sprung nach vorn und wird sich am Montag etwa auf Position 90 einreihen und Dominic Thiem knapp um zwei Punkte überholen. Rodionovs bisher bestes Ranking war Platz 100 im August 2023. Mit Ofner, Rodionov und Thiem scheinen nun drei Österreicher in den Top 100 auf. (cg)