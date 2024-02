Luftkrieg gegen den Iran

Die Angriffe der USA und ihrer Alliierten im Jemen, Irak und Syrien zielen darauf ab, Teherans Nachschubwege zu zerstören.

Istanbul/Teheran. Keine Nacht ohne Schläge aus der Luft: Am Samstag hatte es die Städte Al-Qaim, Al-Bukamal, Al-Mayadin und Deir es-Zor im irakisch-syrischen Grenzgebiet getroffen, am Sonntag waren die jemenitischen Houthi-Milizen an der Reihe. Die USA und Großbritannien wollen mit ihren anhaltenden Luftangriffen im Irak, in Syrien und im Jemen mehr erreichen, als den Tod von drei US-Soldaten zu rächen und den Iran zu warnen. Die Auswahl der Angriffsziele zeigt, dass Washington die Gelegenheit nutzen will, um die über Jahre aufgebauten iranischen Versorgungswege für verbündete Gruppen im Nahen Osten zu zerstören und den Iran dauerhaft zu schwächen.