Real Madrid verspielt Derbysieg und lässt Girona weiter träumen

In der Nachspielzeit lässt Real Madrid gegen Stadtrivale Atletico zwei wichtige Punkte im Titelkampf in der spanischen Meisterschaft liegen. Das Sensationsteam Girona bleibt dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen.

Real Madrid hat es verabsäumt, seine Tabellenführung in der spanischen Fußball-Liga auszubauen. Der Rekordmeister kam am Sonntagabend im Derby gegen Atletico Madrid nach langer Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Der Klub des verletzten ÖFB-Stars David Alaba liegt damit weiterhin zwei Zähler vor dem Überraschungsteam Girona. Der FC Barcelona liegt acht, Atletico zehn Punkte zurück. Der Ausgleich gelang Marcos Llorente in der 93. Minute.

Brahim Diaz, kurzfristig als Ersatz für den blessierten Vinicius Junior eingesprungen, hatte Real in der ersten Hälfte in Führung gebracht (20.). Sein Tor reichte aber nicht zum siebenten Ligasieg in Serie. Als Real den nächsten Schritt in Richtung Meistertitel bereits getan glaubte, schlug Llorente nach Kopfball-Vorarbeit von Memphis Depay per Kopf zu. Real ist zu Hause in dieser Saison zwar weiter ungeschlagen, gab aber zum zweiten Mal in der Liga Punkte ab. Nächsten Samstag steht im Heimspiel gegen Girona die Tabellenführung auf dem Spiel.