Daviscup: Österreich im Herbst mit Heimspiel gegen die Türkei

Dominic Thiem und Co. dürfen sich auf ein Heimspiel freuen. GEPA pictures / Walter Luger

Österreichs Tennisherren bekommen es im Kampf um einen Platz im Kreis der 24 besten Nationen der Weltgruppe mit der Türkei zu tun.

Das ergab die Donnerstagmittag vorgenommene Auslosung der ITF. Österreich hätten auch weitaus unangenehmere Gegner gedroht, etwa Griechenland (mit Stefanos Tsitsipas), Norwegen (mit Casper Ruud) oder Polen (mit Hubert Hurkacz). ÖTV-Kapitän Melzer sagte zum Los Türkei: „Es hätte schlimmer kommen können. Das ist definitiv ein gutes Los.“ Die Türkei verfügt aktuell über keinen Top-300-Spieler und setzte sich zuletzt auswärts gegen Neuseeland (3:1) durch.

Gegenüber Melzer signalisierten nach dem 4:0-Auswärtssieg in Irland vergangenes Wochenende alle Spieler – Sebastian Ofner, Dominic Thiem und das Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler – ihre Bereitschaft, im Herbst zur Verfügung zu stehen. Gespielt wird am Wochenende des 14./15. September. Wo und auf welchem Belag, soll in den kommenden Wochen entschieden werden.