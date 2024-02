Rückgang: Spezialisten wieder etwas weniger gefragt

Der Nachfragerückgang aber habe sich verlangsamt, zeigt der Hays-Spezialisten-Index.

Auch im vierten Quartal 2023 ging die Suche nach heimischen Spezialisten zurück, ermittelte Personalberater Hays Österreich. Zwar gab es bei den IT-Spezialisten für zwei Positionen mehr Nachfrage: IT-Administratoren (plus 29 Prozentpunkte) und IT-Projektmanager (plus drei). Andere Stellen wurden seltener ausgeschrieben, etwa IT-Security-Experten (–75) oder IT-Architekten (–35).

Im Engineering betrug der Rückgang zwölf Prozentpunkte. Besonders wenige Stellenangebote gab es für Elektroingenieure (minus 69 Prozentpunkte), Qualitätsingenieure (–31) sowie Projektingenieure (–27). Im Bereich Marketing und Sales (minus elf Prozentpunkte) und Finance (minus neun) fiel der Rückgang deutlicher aus. Geringer der Rückgang in der HR (minus fünf), in Life Science gab es eine leichte Tendenz nach oben (plus sechs).