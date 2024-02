Luftig wohnen über den Dächern der Weltstädte

Fast 100 Jahre ist sie alt, die höchste Form des urbanen Wohnens. Über die Geburtsstunde des Penthouse und dessen Nachfolger.

Das Penthouse als Inbegriff des innerstädtischen Luxuswohnens ist inzwischen fast hundert Jahre alt. 1925 hatte die George Fuller Construction Company ein Auge auf das Grundstück an der Hausnummer 1107 Fifth Avenue in New York City geworfen, um dort ein 14-stöckiges Apartmenthaus zu bauen. Das Problem: An der feinen Adresse stand bereits ein Haus, das von der reichen Erbin Marjorie Merriweather Post Hutton bewohnt wurde.

Der Beginn der luxuriösen Residenz am Dach

Sie gab ihr Herrenhaus mit 54 Zimmern nur unter der Bedingung auf, weiterhin luxuriös auf dem Dach des neuen Gebäudes residieren zu können – eine eigene Vorfahrt für die Kutsche inklusive. Diese errichtete Fuller ihr an der Seite des Gebäudes und setzte Mrs. Post Hutton ein dreistöckiges Haus auf das Dach seines Gebäudes. Von hier aus trat die neue Wohnform ihren Siegeszug rund um die Welt an, wobei es mit den Details, die zu einem echten Penthouse gehören – etwa die geraden Wände und umlaufenden Terrassen –, nicht immer so genau genommen wird. Drei Beispiele für die Nachfolger des Post Hutton’schen Domizils in luftigen Höhen.