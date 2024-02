Austria Wien: Mit schwerer Last ins Frühjahr

Der Austria steht am Samstag zum Frühjahrsauftakt der Bundesliga ein richtungsweisendes Spiel bevor.

Im Heimduell mit den viertplatzierten Hartbergern peilen die Veilchen bitter nötige drei Punkte an, um den Anschluss im Kampf um die Top sechs nicht zu verlieren. Bei einer Niederlage dürfte die Meistergruppe für die achtplatzierte Austria (21 Punkte) in weite Ferne rücken. Zusätzliche Brisanz bringt die Tatsache, dass zwei der größten Konkurrenten um einen Platz in den Top sechs, der WAC (23) und Rapid (24) am Sonntag direkt aufeinandertreffen. „Ich habe mich im Trainingslager selbst beim Rechnen erwischt. Wir werden schon noch zwölf Punkte brauchen“, prophezeite Trainer Michael Wimmer.

Das Prädikat Endspielcharakter wollte der Deutsche dem Duell mit Hartberg aber nicht erteilen: „Es ist mein 44. Spiel als Austria-Trainer und bei 40 habe ich davor eine Frage mit Endspiel und maximaler Druck bekommen.“ Das Erreichen der Meistergruppe sei für Wimmer kein Selbstverständnis und auch kein Muss. „Jeder im Team will es schaffen. Wir wissen aber auch, dass es punktemäßig eine Herausforderung wird.“

Im Gegensatz zu Kontrahent Hartberg hat die Austria bereits ein Pflichtspiel in den Beinen. Das Cup-Viertelfinale bei Titelverteidiger Sturm verloren harmlose Wiener vergangene Woche verdient mit 0:2. Vor allem im Angriff offenbarte das Wimmer-Team wie so oft in der Saison altbekannte Schwächen. Mit Matthias Braunöder, Aleksandar Jukic und Matan Baltaxa verließen drei Akteure im Winter den Verein. Verstärkt haben sich die finanziell angeschlagenen Veilchen einzig mit Bayern-Leihgabe Frans Krätzig.

Samstag: Austria – Hartberg, Altach – Linz (17 Uhr).

Sonntag: WAC – Rapid, Tirol – Lustenau (14.30), Lask – Klagenfurt (17).