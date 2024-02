Theater und Salon gegen das Zerbrechen

Weil darin all das unglaublich gut gespiegelt ist. Wir zeigen kulturelle Brüche zwischen zwei Ländern – wiewohl wir sie gar nicht so unterschiedlich präsentieren, wie das oft der Fall ist. Denn letztlich gehören beide zu einem Kulturraum. Und gerade dieses Fremde in der Nähe, dieses nahe Fremde heizt ja derzeit so viele Debatten an. Wir erleben entsetzliche Kriege benachbarter Staaten. Die Frage, wie bei so viel Nähe in vielerlei Hinsicht so große Gräben aufbrechen konnten, ist ein Thema in „Medea“, das uns beschäftigt.