Ein Oxymoron vom Bäcker

Wenn ich dem Internet glaube (und wer tut das nicht?), trinkt man den Kaffee jetzt „ohne Tasse“, vielmehr aus einer – zu diesem Zwecke ausgehöhlten – Schwedenbombe. Muss das sein?

Jetzt haben also die Krapfen in den Vitrinen wieder anderen Mehlspeisen Platz gemacht, und da ist mir eine ganz bemerkenswerte Bäckerei aufgefallen.

Weniger wegen ihrer Optik – es handelt sich um mit Zucker bestreute Teigbällchen –, sondern vielmehr wegen des Namens: Sie heißt Minis XXL. Also sehr kleine Süßigkeiten, aber in sehr groß. (Reguläre Minis ohne XXL scheint es aber nicht zu geben. Oder ich habe sie übersehen, denn gar so groß war schon die XXL-Version nicht.)

Ein offenes Geheimnis

Eventuell hätte man sich bei der Namensfindung in der Mitte treffen und sie „normal große Teigbälle“ nennen können, aber das klingt natürlich weniger smart. Und Oxymora – es ist ein offenes Geheimnis – sind im Alltag sonst eh selten.

Überhaupt, diese ganzen kulinarischen Erfindungen. Wenn ich dem Internet glaube (und wer tut das nicht?), ist gerade eine hochinteressante Chose in Mode: Man trinkt den Kaffee jetzt aus einer – zu diesem Zwecke geköpften und ausgehöhlten – Schwedenbombe. Beide, Kaffee und Schwedenbomben, haben natürlich absolut ihre Berechtigung, aber muss man sie wirklich unbedingt verkuppeln?

Nichts für die Fastenzeit: Gigantische Croissants

Diese neue Fusion nennt sich jedenfalls Espressokuss und wirbt recht stolz damit, dass sie „ohne Tasse“ daherkommt. Ob tassenloses Kaffeetrinken die Welt entscheidend weiterbringen wird, möchte ich hier infrage stellen, aber natürlich kann man auch diesen TikTok-Trend einmal ausprobieren.

In London wiederum kann man Kaffee mit Strohhalmen aus Donuts schlürfen. Oder gigantische Croissants kaufen, die unübertriebenerweise drei Mal so groß sind wie ein Brotlaib, also den Kalorienbedarf einer Großfamilie decken, was nicht unbedingt in die nun angebrochene Fastenzeit passt.

Da wir gerade bei Fusionen sind: Online kann man derzeit darüber abstimmen, ob Erdnuss-Snips mit ­Essiggurkerl-, Jausenspeck- oder Schwammerlgeschmack auf den Markt kommen sollen. Leider habe ich die einzig wahre Antwort („Snips mit Snips-Geschmack und sonst bitte gar nichts“) nicht gefunden. In diesem Sinne: Kommen Sie gut durch die Fastenzeit; ein Espresso, ob mit oder ohne Tasse, geht immer.

