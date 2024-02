Österreich sucht den nächsten Arnautović

Der ÖFB möchte an der Basis zukünftigen Erfolg sicherstellen und denkt die Talenteförderung neu. Teamchef Ralf Rangnick gefällt das. Erste Erfolge sind sichtbar.

Wien. Der erste offizielle ÖFB-Medientermin des Jahres hat sich weder um die bevorstehende Europameisterschaft diesen Sommer in Deutschland noch um die Themen Campus Aspern oder Nationalstadion gedreht. Stattdessen referierte Sportdirektor Peter Schöttel am Freitag in Wien über gänzlich andere Betätigungsfelder des Verbands – und setzte an der Basis an. Der ÖFB denkt die Talenteförderung neu, will „dynamische, mutige Kickerinnen und Kicker“ entwickeln.