Neuer Teamchef-Job für Franco Foda

Österreichs Ex-Teamchef Franco Foda steht wieder an der Seitenlinie. Der Deutsche, 57, will Kosovo zu einem Großereignis führen.

Franco Foda wird Nationaltrainer von Kosovo. Der Wahl-Grazer soll für die erstmalige Qualifikation für ein großes Turnier sorgen. Nach erfolgreichen Stationen bei Sturm Graz, dem Nationalteam und dem gescheiterten Auftritt beim FC Zürich will der gebürtige Deutsche ab September in der Nations League C für Furore sorgen. Anschließend lautet das ganz große Ziel von Foda und dem kosovarischen Verband das WM-Turnier in USA, Mexiko und Kanada.

Foda: „Für mich ist es eine große Ehre wieder für ein Land als Nationaltrainer zu arbeiten. Ich konnte mich in den letzten Tagen bereits gut vorbereiten und mich mit dem Nationalteam auseinandersetzen. Wir wollen zunächst Gruppenerster in der Nations League werden. Danach ist unser großes Ziel die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. Dafür werden wir gemeinsam hart arbeiten.„