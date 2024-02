Real-Trainer Ancelotti von Mbappé-Berichten unbeeindruckt

Der Italiener wich Fragen zu Mbappé auf Pressekonferenz im Vorfeld der Begegnung mit Rayo Vallecano aus.

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat sich bezüglich der Berichte über einen Wechsel des französischen Fußballstars Kylian Mbappé zu den Königlichen unbeeindruckt gezeigt. „Ich verstehe, dass es für Sie das Thema des Tages ist, aber für uns geht es um das morgige Spiel“, sagte Ancelotti am Samstag auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Begegnung mit Rayo Vallecano.

Auf die Frage, ob er den französischen Stürmer gerne in seinem Team hätte und ob in der Umkleidekabine von Real über ihn geredet werde, wich der 64-jährige Italiener in seiner gewohnt lockeren Art aus. „Wir haben über das Spiel gesprochen. Wir wissen, dass es ein wichtiges Spiel für diese Saison ist“, sagte er. „Die Leute können reden, das verstehe ich. Ich möchte diese Saison gut abschließen und Titel gewinnen.“ Es bleibe noch viel Zeit, über die nächste Saison nachzudenken.

Ancelotti scheint auch zu akzeptieren, dass die Gerüchte um Mbappé den Alltag bei Real und seinen Kontakt mit den Medien überschatten werden, bis die Zukunft des Spielers geklärt ist. „Sehen Sie mich jetzt betroffen (von den Fragen über Mbappé, Anm.)? Nein, nein. Ich weiß, dass die Pressekonferenzen von jetzt an so sein werden“, sagte er mit einem Lächeln.

Laut Medienberichten aus Frankreich und England wird Mbappé Paris St. Germain am Saisonende nach fast sieben Jahren verlassen und nach Madrid wechseln. Bis zu einer offiziellen Ankündigung könne es aber noch Monate dauern. (APA/Reuters)