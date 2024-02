Global Player mit österreichischen Wurzeln

Der Erfolg von NOVOMATIC basiert neben der konzernweiten Innovationskraft auf dem großen Engagement für Nachhaltigkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Responsible Gaming.

Als Entwickler und Produzent von Hightech-Gaming-Equipment für Casinos sowie als Betreiber von rund 2100 Spielstätten wie Spielbanken, elektronischen Casinos und Sportwettfilialen reiht sich das Unternehmen unter die führenden und größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt. Die mittlerweile 43-jährige Erfolgsgeschichte von NOVOMATIC startete im niederösterreichischen Weinort Gumpoldskirchen, wo sich auch heute noch der internationale Headquarter-Standort befindet. Auf einer Gesamtfläche von 120.000 Quadratmetern sind dort rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Fachbereichen wie etwa Produktion, Softwareentwicklung, Forschung und Logistik beschäftigt.

Wachstum und Innovation

Basierend auf einer engagierten Expansionsstrategie verzeichnet der NOVOMATIC AG-Konzern ein kontinuierliches Wachstum. Das Unternehmen ist damit mittlerweile auf 215 vollkonsolidierte Unternehmen und mehr als 24.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit angewachsen.

Die Innovationskraft innerhalb des Konzerns belegen rund 5000 registrierte IP-Schutzrechte und etwa 200 neue Spiele und ihre Varianten pro Jahr. Die Entwicklung der modernen Gaming-Technologielösungen von NOVOMATIC findet in insgesamt 32 Forschungs- und Ent­wick­lungszentren in 15 Ländern auf der ganzen Welt statt. Die Produktion ist an 14 Standorten in elf Ländern beheimatet, wovon einer der Produktionsorte das Headquarter in Gumpoldskirchen ist.

NOVOMATIC präsentiert die gesamte Bandbreite der hauseigenen Entwicklungen und Innovationen jedes Jahr bei internationalen Fachmessen. Erst vor wenigen Tagen feierte NOVOMATIC bei der ICE in London, als einer der wichtigsten Branchenmessen im Jahr, vor einem internationalen Publikum Erfolge. Neben innovativen Gaming-Technologielösungen wurden eben­so Produktneuheiten und etablierte Klassiker vorgestellt. Das breite Produktportfolio wurde auf einer Standfläche von 3300 m² präsentiert und beinhaltete Casinoprodukte und Casinomanagement­systeme, Gaming-Terminals ein­schließ­lich biometrischer Zugangs- und Spieler-Tracking-Technologien, sichere Cash-Handling-Geräte sowie Sportwettenprodukte und Onlinegaming-Lösungen.

Erfolgsrezept: Verantwortung

NOVOMATIC ist überzeugt davon, dass Erfolg nur durch die Übernahme von Verantwortung gelingt und verfolgt daher ein umfassendes ESG-(Environmental, Social & Governance)-Programm. Als weltweit tätiges Glücksspielunternehmen hält NOVOMATIC innerhalb des gesamten Konzerns insbesondere das Engagement im Bereich „Respon­sible Gaming“ hoch. Belegt wird dies unter anderem durch die erfolgreiche Rezertifizierung nach dem international anerkannten G4-Spielerschutzstandard der Global Gambling Guidance Group, der inter­national als strengster in diesem Bereich gilt. NOVOMATIC war auch das erste österreichische ­Gaming-Unternehmen, das nach diesem Standard zertifiziert wurde.

Als einer der größten Arbeitgeber Niederösterreichs legt der Gaming-Technologieriese besonderen Wert auf bestmögliche Rahmenbedingungen für ein gesundes, sicheres und motivierendes Arbeitsumfeld. Daher lebt NOVOMATIC Work-Life-Balance, Chancengleichheit, Vielfalt, innerbetriebliche Gesundheitsförderung sowie ein breit gefächertes Aus- und Weiterbildungsangebot konzernweit in allen Bereichen. Um das hohe Kompetenzniveau innerhalb des Konzerns zu sichern, bietet das Unternehmen neben maßgeschneiderten, individuellen Entwicklungsprogrammen auch eigens entwickelte Ausbildungsprogramme wie die „Corporate Coding Academy“ für die Softwareentwickler von morgen. Auch für junge Zukunftshoffnungen bietet NOVOMATIC mit Lehrstellen in den Bereichen Metalltechnik, Druck- und Werbetechnik oder Tischlerei ein spannendes Ausbildungsangebot.

Der Ausbau von Fotovoltaik wird konzernweit vorangetrieben. beigestellt

Green Energy

Innerhalb des NOVOMATIC AG-Konzerns spielt jedoch auch der Bereich „Green Energy“ eine zunehmend wichtigere Rolle. Insbesondere der Ausbau von Fotovoltaik wird konzernweit intensiv vorangetrieben, sodass etwa in Italien, Spanien, Deutschland, Polen, Südafrika, Nordmazedonien und Austra­lien bereits großflächig PV-Anlagen installiert wurden.

Am niederösterreichischen Headquarter-Standort entsteht zudem dieser Tage auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern die konzernweit größte Fotovoltaikanlage. Auch für den laufend anwachsenden E-Fuhrpark werden dort künftig fotovoltaikgespeiste Ladestationen zur Verfügung stehen. Durch den verantwortungsvollen Umgang mit Energie und Ressourcen will das Unternehmen in der Produktion und im Betrieb einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten und selbstgesetzte Nachhaltigkeitsziele erreichen. Damit kann das Unternehmen einen wesentlichen Teil der benötigten Energie selbst erzeugen und als Produktionsunternehmen noch nachhaltiger agieren.

Um die Kompetenzen im Fachbereich ESG und CR laufend weiter auszubauen, hat NOVOMATIC im Sommer 2023 ein internationales ESG-Trainee-Programm gestartet. NOVOMATIC unterstreicht mit dem 18-monatigen Programm das nachhaltige Engagement für die Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialaspekten sowie für nachhaltige Unternehmensführung.

NOVOMATIC setzt auf Teamgeist. Thomas Meyer Photography

Auszeichnungen

Das konzernweite Engagement wird in regelmäßigen Abständen durch vielfältige Auszeichnungen bestätigt. Erst im Herbst letzten Jahres wurde NOVOMATIC im PwC-ESG-Ranking 2023 für die Nachhaltigkeitsperformance mit dem branchenweiten Platz 1 geehrt. Auch im Nachhaltigkeitsrating von ISS ESG, als einer der drei weltweit führenden ESG-Ratingagenturen, erhielt NOVOMATIC ein Upgrade in der Bewertung und zählt damit neben industrieführenden Unternehmen wie Apple, Dell und HP zu den Topperformern der Elektronikindustrie.

Das besondere Engagement gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern belegen darüber hinaus zahlreiche Arbeitgeberauszeichnungen wie jene als „Leading Employer Österreich“ oder die Wahl unter die „Besten Arbeitgeber Niederösterreichs“. Für die zahlreichen Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit der Beschäftigten erhielt das Unternehmen wiederholt das Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung.

Das NOVOMATIC-Headquarter in Gumpoldskirchen. Sven Posch